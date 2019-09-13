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Küçük Emir kulağının açılması için destek bekliyor

Gaziantep'te doğuştan sağ kulak kepçesi küçük ve kapalı olan 9 yaşındaki Vakkas Emir Sarı, kulağının ameliyatla açılması ve plastik cerrahiyle kulağına kıkırdak eklenmesi için destek bekliyor- Emir Sarı:- "Okulda bazı arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. 'Kulaksız' diyorlar. Bu beni çok üzüyor"- Emir'in annesi Nuray Sarı:- "Doktor, iki ameliyat yapacağını söyledi. Ameliyatlar 150 bin liraya mal oluyor. Bizim ekonomik durumumuz o kadar iyi değil. Durumum el vermiyor"- "Yardımseverlerden, hayır yapanlardan destek bekliyorum. Başka bir şey istemiyorum, sadece çocuğumun geleceği, sağlığı için destek istiyorum. Sadece arkadaşlarının içinde, sosyal çevre içinde ezilmesin, yıpranmasın diye bu desteği bekliyorum"

13 Eylül 2019 Cuma 11:59
Küçük Emir kulağının açılması için destek bekliyor

GAZİANTEP (AA) - YETER ERDİNE - Doğuştan sağ kulak kepçesi küçük ve kapalı olan 9 yaşındaki Vakkas Emir Sarı, hayırseverlerin yardımıyla ameliyat olup sağlığına kavuşmayı ümit ediyor.

Gaziantep'te Ferit ve Nuray Sarı çiftinin 3 çocuğundan ikincisi olan Vakkas Emir Sarı'nın, doğuştan sağ kulak kepçesi küçük ve kapalı. Emir Sarı'nın plastik cerrahi operasyonla hem sağ kulağının açılması hem de kulağına kıkırdak eklenmesi gerekiyor.

Ancak Emir'in ailesi, yaklaşık 150 bin lirayı bulan ameliyatın maliyetini karşılayacak güce sahip değil. Simit ustası baba Ferit Sarı, Gaziantep'in Araban ilçesinde 1 yıl önce açtığı pastaneyi zarar ettiği gerekçesiyle kapatmak zorunda kaldığını belirtiyor. Baba Sarı, çevre dost, akraba ve arkadaşlardan bir miktar para toplasa da bunun, ameliyatın maliyetine yetmeyeceğini ifade ediyor.

Sarı ailesi ve küçük Emir, ameliyatın gerçekleşebilmesi için hayırseverlere yardım çağrısı yaptı. İlkokul 4. sınıfta devam eden Emir Sarı, "Okulda bazı arkadaşlarım, benimle dalga geçiyor. 'Kulaksız' diyorlar. Bu beni çok üzüyor. Kulağımın açılması için hayırseverlerden destek bekliyorum." dedi.

Anne Nuray Sarı da oğlu Emir'in sağ kulak kepçesinin doğuştan küçük ve kapalı olduğunu söyledi. Sarı, Gaziantep'te şimdiye kadar Emir'in durumuna bakan doktorların, kulağı düzeltmek için en az 7 ameliyat yapacaklarından bahsettiklerini ve kendilerine Emir'in iyileşeceğine dair garanti veremediklerini ifade etti.

Kendilerine kesin tedavi garantisi veren Bodrum'daki bir cerrah ile görüştüklerini anlatan anne Nuray Sarı, şöyle konuştu:

"Doktor, iki ameliyat yapacağını söyledi. Ameliyatlar 150 bin liraya mal oluyor. Bizim ekonomik durumumuz o kadar iyi değil. Durumum el vermiyor. Sağlık güvencemiz de yok. Olsa dahi zaten estetik olduğu için karşılamıyor. Şu an eşim de çalışmıyor. Bir dükkan açtık. O da yürümedi, kapattık. İnşallah eşim iş bulur. Boşta kalacak diye bir şey yok. 3 çocuğumuz var. Şimdilik evin geçimini idare ediyoruz."

Kulağı kapalı ve küçük olduğu için oğlu büyüdükçe derinin çekmesinden dolayı ağzının da kulağa doğru eğildiğini dile getiren Sarı, "Önce aslında bu kadar fark edilmiyordu. Emir büyüdükçe ağzı yana kayıyor. O yüzden açıkçası korkuyorum. Çocuğum okula gidiyor, çevreden ve çevredeki sözlerden etkileniyor. İster istemez arkadaşları dalga geçiyor. Bu bir anne için zor bir duygu, çok acı. Kendisi de etkileniyor, üzülüyor." diye konuştu.

Ağzın eğilmeye başladığını doktorların da muayenede tespit ettiğini aktaran Sarı, "Son götürdüğüm doktor, 'ben onu ameliyat sırasında hallederim, kulaktan dolayı çekiyor' dedi. Kulağı açık olmadığı için deri yukarıya çekiyor, geriliyor. Dikkat ederseniz sağ tarafı diğer yanağına göre zayıf." dedi.

Anne Sarı, "Yardımseverlerden, hayır yapanlardan destek bekliyorum. Başka bir şey istemiyorum, sadece çocuğumun geleceği, sağlığı için destek istiyorum. Sadece arkadaşlarının içinde, sosyal çevre içinde ezilmesin, yıpranmasın diye bu desteği bekliyorum." açıklamasında bulundu.

Sarı, yakın çevrelerinin 2 bin 500 lira kadar para topladığını, kendilerinin yaklaşık 20 bin lira biriktirebildiklerini belirterek, hayırseverlerden destek istedi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:59
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