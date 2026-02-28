  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel Küçük Cüneyt’e mezar olan o çukurda son perde! Evladımızın canını alan ihmal için nihayet düğmeye basıldı
Yerel

Küçük Cüneyt’e mezar olan o çukurda son perde! Evladımızın canını alan ihmal için nihayet düğmeye basıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Küçük Cüneyt’e mezar olan o çukurda son perde! Evladımızın canını alan ihmal için nihayet düğmeye basıldı

Hatay’da oyun oynadığı esnada yağmur suyuyla dolan bir buçuk metrelik çukura düşerek hayata gözlerini yuman 10 yaşındaki Cüneyt Abdullah’ın acısı tüm şehri yasa boğdu.

Hatay’da oyun oynadığı esnada 1 buçuk metrelik suyla dolu çukura düşerek can veren 10 yaşındaki yabancı uyruklu Cüneyt Abdullah’ın boğularak hayatını kaybettiği çukur iş makinasıyla kapatıldı.

Olay; 15 Şubat tarihinde akşam saatlerinde Yolçatı Mahallesi'nde yaşanmıştı. Evine yakın bir noktada oyun oynayan Suriye uyruklu 10 yaşındaki Cüneyt Abdullah, yağışlı havayla birlikte suyla dolan 1 buçuk metrelik su birikintisine düşerek boğulmuş ve hayatını kaybetmişti. Küçük çocuğun ölümü mahallede üzüntüye neden oldu. Cüneyt’e mezar olan 1 buçuk metrelik çukur, iş makinasıyla doldurularak kapatıldı. Kapatılan çukurun su dolmasının önüne geçildi. 

