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Yerel Küçük çocuktan yağmur altında insanlık dersi
Yerel

Küçük çocuktan yağmur altında insanlık dersi

Yeniakit Publisher
2024-04-21 12:31:00 -

Esenyurt'ta dün yaşanan sağanak yağış sırasında, duygusal bir an cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir vatandaşın kaydettiği görüntülerde, küçük bir çocuğun yanında bulunan sokak köpeğini yağmurdan korumak için tahta parçasıyla bir şemsiye gibi kullanması yer alıyor. Bu sıcak an, sokakta yaşayan hayvanlara duyulan empatinin ve insanların hayvanlarla olan ilişkisinin güzel bir örneğini sergiliyor.

Esenyurt'ta dün sağanak yağış sırasında yürek ısıtan görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı. Küçük bir çocuk, yanındaki sokak köpeğini yağmurdan ıslanmaması için tahta parçası ile korudu. Dakikalarca birlikte yürüyen ikilinin o anları ise bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da dün başlayan sağanak yağış, gün boyunca birçok ilçede etkili oldu. Esenyurt'ta sağanak yağış sırasında küçük bir çocuk, adeta insanlık dersi verdi. Yanındaki sokak köpeğinin ıslanmaması için bir tahta parçası kullanan çocuk, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kendisi ıslanmasına rağmen tahta parçasını köpeğin üzerine tutan çocuğun görüntüleri yürek ısıttı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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