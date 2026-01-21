  • İSTANBUL
Küçük çocukları olan aileler dikkat! Görünmez tehlike geri döndü!
Sağlık

Küçük çocukları olan aileler dikkat! Görünmez tehlike geri döndü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Küçük çocukları olan aileler dikkat! Görünmez tehlike geri döndü!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret İşbilir, son dönemde özellikle kreş ve anaokulu çağındaki çocuklarda görülen hastalık artışına karşı kritik bir uyarıda bulundu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret İşbilir, çocukluk çağında sık görülen ancak çoğu zaman farklı hastalıklarla karıştırılan bocavirüs (HBoV) enfeksiyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son yıllarda tanı yöntemlerinin gelişmesiyle birlikte, özellikle uzamış öksürük ve hırıltılı solunum şikâyetiyle sağlık kuruluşlarına başvuran çocuklarda bocavirüsün daha sık saptandığını belirten İşbilir, virüsün genellikle kış sonu ve ilkbahar başında etkisini artırdığını ifade etti. Bocavirüsün, 5 yaş altı çocukların büyük bölümünü en az bir kez etkilediği bildirildi.

 

“Alt solunum yollarını etkiliyor”

Parvoviridae ailesine ait DNA yapılı bir virüs olan bocavirüsün, üst solunum yolu bulgularının yanı sıra alt solunum yollarına yerleşme eğiliminin yüksek olduğu kaydedildi. Klinik tabloda hırıltılı solunumun öne çıktığını belirten İşbilir, virüsün astım ataklarını tetikleyebildiğini ve zatürreye yol açabildiğini söyledi.

 

“Ateş ve öksürük uyarı sinyali olabilir”

Bocavirüs belirtilerinin birçok viral enfeksiyonla benzerlik gösterdiğine dikkat çeken İşbilir, ateşin 3–4 günden uzun sürmesi, öksürüğün artması ve beslenme isteğinin azalmasının mutlaka hekim değerlendirmesi gerektirdiğini vurguladı.

 

“Risk grupları yakından izlenmeli”

Prematüre bebekler, kronik akciğer hastalığı bulunan çocuklar ve bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerde bocavirüs enfeksiyonunun daha ağır seyredebildiği belirtilirken, bu gruplarda hastane takibinin gerekebileceği ifade edildi.

 

“Kesin tanı PCR testiyle konuluyor”

Bocavirüsün RSV, influenza ve adenovirüs ile klinik olarak ayırt edilemediğini aktaran İşbilir, kesin tanının solunum paneli PCR testleriyle konulduğunu, doğru tanının gereksiz ilaç kullanımının önüne geçtiğini kaydetti.

“Antibiyotik değil destekleyici tedavi”

Tedavide antibiyotik kullanımının yeri olmadığını vurgulayan İşbilir, önceliğin ateş kontrolü, sıvı desteği ve solunum yollarının açık tutulması olduğunu ifade etti. Gerektiğinde destekleyici solunum tedavilerinin uygulanabildiği bildirildi.

“Sindirim sistemi belirtileri de görülebilir”

Bocavirüsün bazı türlerinin sindirim sistemini de etkileyebildiğini belirten İşbilir, öksürük ve ateşe ishal ile kusmanın eşlik edebileceğini, bu durumun virüsün yayılımıyla ilişkili olduğunu söyledi.

 

Hijyen ve temas uyarısı

Virüsün yüzeylerde uzun süre canlı kalabildiğine dikkat çeken İşbilir, oyuncaklar ve ortak kullanılan alanların düzenli temizlenmesinin bulaş riskini azaltacağını vurguladı.

Uzmanlar, çocuklarda geçmeyen öksürük, hızlı nefes alıp verme ve beslenme güçlüğü gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, erken dönemde sağlanan doğru destekleyici tedavinin riskleri büyük ölçüde azalttığını ifade ediyor.

