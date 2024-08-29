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Yaşam Küçük çocuk kazadan böyle kurtuldu
Yaşam

Küçük çocuk kazadan böyle kurtuldu

Yeniakit Publisher
2024-08-29 19:29:00 -

Hatay'da yolda yürüyen çocuk, park halindeki 4 araca çarpan otomobilden saniyelerle kurtuldu.

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki 4 araca çarparak durabildi. Kaza esnasında yolda yürüyen çocuğun ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza; Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen Toyota marka 31 AHR 733 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç park halindeki 4 araca çarparak durabildi. An be an kameralara yansıyan kaza anında yolda yürüyen çocuğun ezilmekten saniyelerle kurtulmasıysa rahat nefes aldırdı. Kazada araçta bulunan 4 yaralı hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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