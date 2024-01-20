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Yerel Küçük çocuk camide öyle bir şey yaptı ki...
Yerel

Küçük çocuk camide öyle bir şey yaptı ki...

Yeniakit Publisher
2024-01-20 08:47:00 -

Maltepe'de babasıyla beraber camiye gelen bir çocuk, namaz esnasında yaşlı vatandaşın altından taburesini çekti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün öğle saatlerinde Maltepe'de bulunan bir camide meydana geldi.

Babasıyla birlikte camiye gelen küçük çocuk, tabure ile namaz kılan yaşlı adamın altından taburesini çekti.

Taburesi altından çekilen vatandaş yere düştü. Küçük çocuk ise aldığı taburenin üzerine çıkarak oyun oynadı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu fetvasında ise; 'sandalyede oturarak namaz kılmanın' caiz olmadığı bildirilmektedir.

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