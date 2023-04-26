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Yerel Küçük çocuk babasının geri manevra yaptığı aracın altında can verdi
Yerel

Küçük çocuk babasının geri manevra yaptığı aracın altında can verdi

Yeniakit Publisher
2023-04-26 07:55:00 -
Küçük çocuk babasının geri manevra yaptığı aracın altında can verdi

Mardin’in Artuklu ilçesinde geri manevra yapan babasının kullandığı aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Mardin’in Artuklu ilçesinde geri manevra yapan babasının kullandığı aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı kırsal Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ç., plakası öğrenilmeyen kamyonet ile geri manevra yaptığı sırada aracın arkasına geçen kızı Zekiye Ç.’yi (4) fark edemedi. Talihsiz çocuk geri manevra yapan aracın altında kaldı. Aracın altında kalarak can veren çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından küçük Zekiye’nin cenazesi gözyaşları arasında mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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