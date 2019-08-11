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Küçük çocuk arkadaşının terliğini almak isterken nehrin sularına kapıldı

Kırıkkale’de arkadaşının terliğini almak isterken ayağı kayıp Kızılırmak nehrine düşen Afganistan uyruklu 10 yaşındaki çocuk sulara kapılarak kayboldu.

11 Ağustos 2019 Pazar 19:04
Küçük çocuk arkadaşının terliğini almak isterken nehrin sularına kapıldı

Kırıkkale’de arkadaşının terliğini almak isterken ayağı kayıp Kızılırmak nehrine düşen Afganistan uyruklu 10 yaşındaki çocuk sulara kapılarak kayboldu. AFAD ve Kırıkkale Belediyesine bağlı dalgıç ekipleri suda arama çalışmalarını sürdürüyor.


Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesindeki Celal Bayar Parkına arkadaşlarıyla birlikte giden Afganistan uyruklu 10 yaşındaki Sayen Vatandus (10), 3 arkadaşı ile birlikte oynarken arkadaşlarından bir tanesinin terliği Kızılırmağın kenarına düştü. Afgan uyruklu çocuk, nehrin kenarına düşen terliği almak isterken ayağının kayması sonucu suya kapıldı.


Arkadaşları ise parkta piknik yapan Fatih Ulgun isimli vatandaşa arkadaşının suya düştüğünü bildirdi. Ulgun, durumu hemen112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine hemen gelen AFAD ve Kırıkkale Belediyesi dalgıç ekipleri suda arama çalışmalarına başladı.


Düşen çocuğu nehrin içinde gördüğünü ifade eden Fatih Ulgun, "Parkın içinde oturuyorduk. Üzerinde elbise olmayan altında da siyah pantolon olan2 tane 8-10 yaşlarında çocuk geldi. ’ağabey arkadaşım suya düştü acil bir kurtarabilir misiniz, bakabilir misiniz?’ diye koşarak ilk dediğim yere çağlayanın olduğu yere baktığımda çocuk suyun üstünde cansız bir şekilde gibiydi. Üstünde bir şey yok altında siyah pantolon gözüküyordu. Ne kafasını görebildim ne de ayaklarını görebildim. Çağlayandan düşerken e ben o sırada acil ile görüşüyordum" dedi.


Tam çağlayandan düşerken Acil Çağrı Merkezini aradığını belirten Ulgun, "Arabayı yönlendirdiler. 1-2 dakika sonra geldi. Çocuklar dediler ki terliğini düşürdü. Oradaki çocuğun bir tanesinin terliği düştü. kaybolan çocuk onun terliğini alması için suyun içine girmeye başlamış. Sonra akmış gitmiş" şeklinde konuştu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 19:04
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