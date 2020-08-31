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Gündem Küçük çocuğa büyük rezalet! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Gündem

Küçük çocuğa büyük rezalet! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Küçücük çocukları sosyal medyadaki kirli deneylerinde kullanan bilinçsiz kullanıcılar son dönemde bir hayli çoğalıyor. Ortaya çıkan yeni bir görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 14:21:00 -

Sosyal medyada dikkat çekmek amacıyla yapılan paylaşımlar insanları hayrete düşürüyor. Son dönemde bazı vicdansızlar bu kirli oyunlarına çocuklarını da alet etmeye başladı.

Geçtiğimiz aylarda çocuğa sigara içiren bir kadından sonra şimdi de ufak bir çocuğa içki içirildi.

Haruş Ş. İsimli bir kişi, küçük yaştaki bir çocuğa içki içirdi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. Çocuk ‘İçmek istemiyorum’ dese de görüntüleri çeken şahsın kahkalar içerisinde eğlendiği görüldü.

Görüntülerin tepki çekmesi üzerine Harun Ş. İsimli şahıs sosyal medya hesabını kapatarak ortadan kayboldu.

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