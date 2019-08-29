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‘Küçük Bir Tohumdan Ormana’ raflarda

Ertan Çağlar’ın dallarına salıncak kurduğumuz, gölgesinde dinlendiğimiz ağaçların büyüme öyküsünü şiirsel bir dille anlattığı "Küçük Bir Tohumdan Ormana" adlı kitabı raflardaki yerini aldı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:54
‘Küçük Bir Tohumdan Ormana’ raflarda

Ertan Çağlar’ın dallarına salıncak kurduğumuz, gölgesinde dinlendiğimiz ağaçların büyüme öyküsünü şiirsel bir dille anlattığı "Küçük Bir Tohumdan Ormana" adlı kitabı raflardaki yerini aldı.


Sertan Çağlar’ın tohumdan fidana, fidandan ağaca, ağaçtan ormana süren bu kadim yolculuğu anlattığı, sanatçı Gökçe İrten’in özgün desenleriyle boyutlanan kitabı Küçük Bir Tohumdan Ormana adlı kitabı, Kırmızı Kedi Çocuk Yayınları etiketiyle okuyucunun beğenisine sunuldu. İçinde yer yer güneş açan, rüzgâr esen ve yağmur yağan öykü doğanın eşsiz döngüsünü anlatırken, sincaplara, arılara ve çocuklara da yuva oluyor.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:54
  1. doğa
  2. sanat

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