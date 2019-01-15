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Küçük bir kız çocuğunu öldürmüştü! İdam edildi

İran'da küçük bir kız çocuğunu işkence ederek öldüren Şems adlı şahıs, ülkenin İsfahan kentinde idam edildi.

15 Ocak 2019 Salı 10:58
Küçük bir kız çocuğunu öldürmüştü! İdam edildi

İran'da küçük bir kız çocuğunu işkenceyle öldürmekten suçlu bulunan İranlı, İsfahan kentinde halka açık alanda asılarak idam edildi.

İran devlet televizyonuna konuşan İsfahan Adliyesi Başkanı Ahmed Hüsrevi Vefa, 5 yaşındaki Melike'yi kaçırdıktan sonra işkence ederek öldüren hükümlünün İsfahan'a bağlı Felavercan ilçesinin meydanında idam edildiğini duyurdu.

İnfaz açık alanda gerçekleşti

Vefa, "Melike'nin katili Muhammed Cevad Şems'in infazı, halka açık alanda gerçekleştirildi." dedi.

Uyuşturucu satıcılığı yapan Şems, 5 yaşındaki Melike'yi ekim ayında babası borçlarını ödemediği gerekçesiyle kaçırmış daha sonra küçük kızı işkence ederek öldürmüştü.

Olaydan kısa süre sonra sonra yakalanan Şems, yargılandığı mahkemede idam cezasına çarptırılmıştı.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 10:58
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