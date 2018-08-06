Küçük Berrak'ın cansız bedeni, İHA'ların yardımıyla bulundu

Şile Ağva’da bulunan bir plajda önceki gün saat 09.30 sıralarında 11 yaşındaki Berrak Subaşı, amcası ve kuzeniyle deniz kenarında oynadığı esnada dalgalara kapılarak gözden kaybolmuştu. Olayın ardından denizden çok sayıda arama ve kurtarma ekibi olay yerine sevk edilmişti. Ancak denizin dalgalı olması nedeniyle yapılan aramalar bir süre sonra durdurulmuştu. Havanın aydınlanmasıyla beraber dün sahile gelen Deniz Arama ve Kurtarma Birliğine bağlı tim, dalga boyunun 8 metreyi aştığı bölgede zor şartlar altında arama çalışmalarına başladı. Gün boyu süren çalışmalara Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar da su altında arama yaparak destek verdi.

CENAZESİ İNSANSIZ HAVA ARACI İLE BULUNDU

Çalışmalar sürdüğü esnada tim, insansız hava aracıyla da deniz üzerinde arama gerçekleştirdi. Aramaları derinleştiren tim, saatlerce havada arama yaparak bölgeyi karış karış taradı. Aramalar sonucunda dün akşam saatlerinde çocuğun cansız bedeni insansız hava aracıyla suyun üzerinde tespit edildi. Kıyıdan yaklaşık 500 metre ileride tespit edilen yere giden ekipler, çocuğun cansız bedenini dalgıçların yardımıyla Deniz Arama ve Kurtarma Birliğinin botuna aldı. Çocuğun cenazesi botla Ağva Limanı’na götürülerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri küçük kızın cenazesi Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.