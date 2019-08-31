Küçük Balaban tedavi altına alındı Van’ın Muradiye ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan küçük Balaban kuşu tedavi altına alındı.

Van’ın Muradiye ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan küçük Balaban kuşu tedavi altına alındı.

Muradiye ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan küçük Balaban kuşu, Muradiye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Balaban kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Van İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muradiye’deki yetkililerden teslim alınarak, tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

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