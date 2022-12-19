Kübra Par'ın Bakan Soylu uyarısı ortalığı karıştırdı! Epözdemir: Niye gülmeyeyim...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezasının konuşulduğu Habertürk canlı yayınında ilginç anlar yaşandı.

İmamoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında açıklamalarda bulunan Avukat Rezan Epözdemir, "Eğer sayın Bakan bu suçun mağduru benim derken, mahkeme vasıflandırmada suç mağduru kuruldur diyorsa sayın Bakan bunu istinafa götürmeliydi. Eğer söylediği gibiyse, mahkeme 3 tip karar verebilirdi. 1- Türk Dil Kurumuna göre 'ahmak' suç değildir. 2- Bu karşılıklı hakarettir ceza vermiyorum diyebilir." dedi.

Bakan Soylu'nun görüşü açıklandı

Araya giren program sunucusu Kübra Par, "Az önce sayın Soylu yaptığı açıklamada kararın pozitif hukuk açısından doğru olduğunu söyledi" dedi.

Bunun üzerine gülen Avukat Rezan Epözdemir'i uyaran Par, "Gülmeyelim, bu gülmenizi Sayın Soylu dalga geçmek gibi algılayabilir." dedi.

Hazır ola mı geçmem gerekiyor?

Söz alan Epözdemir, "Niye gülmeyeyim hazır ola mı geçmem gerekiyor." diye cevap verdi.