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Gündem Kübra Par'dan TOKİ itirafı! 'O zaman bravo'
Gündem

Kübra Par'dan TOKİ itirafı! 'O zaman bravo'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası tek bir TOKİ binası yıkılmadı. Habertürk suncusu Kübra Par da bir itirafta bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 23:47:00 -

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası 10 ilimizde tek bir TOKİ binasının yıkılmaması büyük dikkat çekiyor.

Habertürk sunucusu Kübra Par, "Alkışlıyoruz TOKİ'yi ben, TOKİ'yi Türkiye'yi betona çevirdiniz. Ne biçim ev yapıyorsunuz diye estetik olarak eleştiriyordum. İnsanların hayatını kurtardı kardeşim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hiç bir binanın yıkılmadığını söylüyor. O zaman bravo." diyerek itirafta bulundu.

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