Kübra Par, Ayasofya Camisi Baş İmamını çirkin ifadelerle hedef aldı: Alın bu hadsiz İmam'ı görevden

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Habertürk yazarı Kübra Par, Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı 'çirkin' ifadelerle hedef aldı. Fıkıh Profesörü Mehmet Boynukalın için 'Hadsiz İmam' sözlerini sarf eden Par, Prof. Boynukalın'ın arkasında duranları da 'bir grup azınlık' olarak değerlendirdi.

'Bu hadsiz İmam'a karşı...'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, İslam'a göre aile yapısını anlatmıştı. Prof. Boynukalın'ı 'ahkam' kesmekle suçlayan Habertürk yazarı Kübra Par, "Diyanet İşleri Başkanı’nın dahi yorum yapmadığı konulara dalarak, kendini adeta ülkenin şeyhülislamı zannederek, üstüne vazife olmayan her konuda ahkâm kesen, 'Kadın cinayeti' sözüne bile tahammül edemeyerek hunharca katledilen onca mazlum kadının ahını üstüne alan, bir avuç radikal azınlığı arkasına alarak, kendine büyük bir etki gücü atfederek, iktidarı yalnızca dar bir çevrenin aşırı taleplerini yerine getirmeye zorlayarak, toplumsal uzlaşı çabalarına büyük zarar veren, geldiğimiz son noktada artık siyasetçilere bile ayar vermeye kalkışan bu hadsiz imama karşı sonuna kadar AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in yanındayım." ifadelerini kullandı.

'Alın görevden ya da söyleyin işine baksın'

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın Müslümanlara yönelik uyarılarını üzerine alınan Habertürk yazarı Par, şunları söyledi:

"Siyasete bu kadar meraklıysa önce devlet memurluğundan istifa edip üstündeki cübbeyi çıkarsın, sonra politika yapsın. Bu tür hassas konularda hüküm verecek olan Din İşleri Yüksek Kurulu'dur. Ayasofya Camii bu ülkenin en kutsal ortak değerlerinden biri. Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan teveccüh gösterip kendisine önemli bir görev verdiler ama adam İslam’ın hoşgörülü yüzünü bütün dünyaya anlatmak yerine resmen şımardı ve kendini ülkenin en önemli din otoritesi zannetmeye başladı. Daha fenası bu tavırlarıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya imamlığı makamına büyük zarar verdi. Usulde hata yapan esasta da hataya mahkumdur. Alın görevden, ya da söyleyin sahiden kendi işine baksın!"