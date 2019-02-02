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Küba'ya meteor düştü... "Çok büyük gürültü duyduk"

Küba’nın batısındaki Pinar del Ro bölgesinde bulunan Viales kasabasına meteor düştü. Görgü tanıkları, çok büyük bir gürültü duyduklarını kaydetti.

02 Şubat 2019 Cumartesi 09:57
Küba'ya meteor düştü... "Çok büyük gürültü duyduk"

Küba'nın Pinar del Ro bölgesindeki Viales kasabasına meteor düştü. Meteorun havada patlaması sebebiyle iki patlama sesi duyuldu. Patlama sesleri çok sayıda binanın camlarını kırdı.

Gürültünün ardından bölgede araştırma başlatıldı. Araştırma sonucunda bir evin bahçesinde siyah ve beyaz renkli taş örneğine rastlandı. Taşı inceleyen Kübalı uzmanlar, bulunan cismin bir meteor olduğunu duyurdu.

Bölgedeki camları kıran meteor ölüm ya da yaralanmaya yol açmadı.

KübaMeteoroloji Müdürlüğü olayla ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı ve düşen cismin meteor olduğunu doğruladı.

İncelenen uydu verileri de bölgeye düşen bir meteorun varlığını tespit etti.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 09:57
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