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Dünya Küba'nın nüfusu 2022 ve 2023 yılları arasında yüzde 18 azaldı
Dünya

Küba'nın nüfusu 2022 ve 2023 yılları arasında yüzde 18 azaldı

Yeniakit Publisher
2024-07-10 06:58:00 -
Küba'nın nüfusu 2022 ve 2023 yılları arasında yüzde 18 azaldı

Küba'da yapılan bir araştırmaya göre, ülkedeki nüfus 2022 ve 2023 yılları arasında yüzde 18 oranında azaldı.

Yerel basında çıkan habere göre, Küba'da yapılan bağımsız bir araştırmanın sonucunda ülkenin nüfusunun 2022 ve 2023 yılları arasında yüzde 18 oranında azaldığı ortaya çıktı.

İspanyol EFE haber ajansına konuşan Kübalı ekonomist ve demografi uzmanı Juan Carlos Albizu, ülkenin 2021'den bu yana özellikle ekonomik sıkıntılar ve kitlesel göç faktörleri nedeniyle nüfusunun eridiğini belirtti.

Albizu, ülkede ölümlerin doğumlardan daha fazla olduğunu, Küba'daki nüfusun 9 milyonun altına düştüğünü iddia etti.

Haberde, Ekim 2021 ila Nisan 2024 arasında 738 bin 680 Kübalının yasa dışı ya da diğer yollardan ABD'ye göç ettiği bilgisi paylaşıldı.

Ulusal İstatistik ve Bilgi Ofisi (ONEI) tarafından 31 Aralık 2021'de yapılan açıklamada ise Küba nüfusunun 11,11 milyon kişi olduğu bildirilmişti.
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Küba'nın ekonomisi bilhassa pandemi döneminde, ABD yaptırımları ve azalan turist sayıları nedeniyle bir hayli kötüleşmiş ve ülkede protestolara yol açmıştı.

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