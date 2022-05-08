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Dünya Küba'daki patlamada ölü sayısı 32'ye yükseldi
Dünya

Küba'daki patlamada ölü sayısı 32'ye yükseldi

Küba'da bir otelde 6 Mayıs tarihinde meydana gelen patlamada ölü sayısının 32'ye yükseldiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 07:58:00 -
Küba'daki patlamada ölü sayısı 32'ye yükseldi

Küba'nın başkenti Havana’da tarihi Saratoga Otel’de patlama meydana gelmişti.

Küba Halk Sağlığı Bakanlığından yapılan açıklamada, ölü sayısının 6 kişi daha artarak 32'ye çıktığı, yaralı sayısının ise 15'i çocuk, 80 olduğu bildirildi.

19 kişi kayıp

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, tedavileri hastane devam eden 10 kişinin de durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberlerde patlama sonucunda halen 19 kişinin kayıp olduğu, ölenler arasında biri hamile 4 çocuğun bulunduğu öne sürülüyor.

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