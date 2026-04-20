Küba ile ABD arasında temas kuruldu

Küba merkezli Granma gazetesinin haberine göre, Axios’ta yer alan ABD’li bir heyetin, Havana’da Küba’nın eski Devlet Başkanı Raul Castro’nun torunu Guillermo Rodriguez ile görüştüğü yönündeki haberler doğrulandı.

Küba Dışişleri Bakanlığında ABD’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alejandro Garcia del Toro, Washington’dan gelen heyetle görüşme yapıldığına dair haberlere açıklık getirdi.

Görüşmenin hassasiyeti nedeniyle sürecin temkinli yürütüldüğünü belirten Garcia del Toro, "Bu hassas bir konu ve daha önce de ifade ettiğimiz gibi süreci dikkatli şekilde ele alıyoruz. Ancak kısa süre önce Küba’da, Küba ve ABD heyetleri arasında bir görüşme gerçekleştirildiğini doğrulayabilirim." ifadelerini kullandı.

ABD basınında yer alan, "Küba’daki bazı siyasi tutukluların serbest bırakılması için ültimatom verildiği" yönündeki haberleri yalanlayan Garcia del Toro, enerji yaptırımlarının kaldırılmasının Küba heyeti için öncelikli konu olduğunu aktardı.

Garcia del Toro, "Bu ekonomik baskı, tüm Küba halkına yönelik haksız bir cezalandırmadır. Aynı zamanda serbest ticaret kuralları çerçevesinde Küba’ya yakıt ihraç etme hakkına sahip egemen devletlere karşı küresel ölçekte bir şantajdır." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmeye ABD tarafından Dışişleri Bakanlığından "yardımcı sekreter" düzeyinde yetkililer katılırken, Küba tarafı Dışişleri Bakan Yardımcısı seviyesinde temsil edildi.

Axios: Küba'ya giden ABD'li heyet, Castro'nun torunuyla görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, Küba'ya giderek burada Küba'nın eski Devlet Başkanı Raul Castro'nun torunu Guillermo Rodriguez Castro'nun da aralarında bulunduğu bürokratlarla görüştüğü öne sürülmüştü.

Axios'un, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberine göre, ABD'den bir heyet, Küba'ya gitmişti.

Söz konusu heyetin, "son 10 yıldan fazla süredir Küba'ya giden ilk resmi heyet" olduğuna dikkati çeken yetkili, burada birçok görüşme yapıldığını ancak Castro dışında görüşülen kişilerin bilgilerinin paylaşılamayacağını kaydetmişti.