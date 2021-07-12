Küba Devlet Başkanı 'sokağa çıkın' çağrısı yaptı
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ekonomik sorunları bahane edip sokağa çıkanlara karşı kendi taraftarlarına çağrıda bulundu.
Küba Devlet Başkanı, televizyondan yayınlanan ulusa seslenişinde, "Amerikan imparatorluğuna bağlı olan devrim karşıtı paralı askerlerin istikrarsızlık yaratmasına izin vermeyeceğiz. Devrimci bir tepkimiz olacak" dedi.
Diaz Canel, şöyle devam etti:
"Bütün komünistleri bu provokasyonların yapıldığı sokaklara çıkmaya ve bunlara karşı çıkmaya çağırıyoruz."