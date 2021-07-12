  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
'Cam Ahtapot' ahtapot görüntülendi
Jandarma Genel Komutanlığı personel alacak
Otomobille çarpışan motosikletli hayatını kaybetti
Yangın felaketi! 10 kişi hastaneye kaldırıldı
Dünya Küba Devlet Başkanı 'sokağa çıkın' çağrısı yaptı
Dünya

Küba Devlet Başkanı 'sokağa çıkın' çağrısı yaptı

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ekonomik sorunları bahane edip sokağa çıkanlara karşı kendi taraftarlarına çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 04:21:00 -
Küba Devlet Başkanı 'sokağa çıkın' çağrısı yaptı

Küba Devlet Başkanı, televizyondan yayınlanan ulusa seslenişinde, "Amerikan imparatorluğuna bağlı olan devrim karşıtı paralı askerlerin istikrarsızlık yaratmasına izin vermeyeceğiz. Devrimci bir tepkimiz olacak" dedi.

Diaz Canel, şöyle devam etti:

"Bütün komünistleri bu provokasyonların yapıldığı sokaklara çıkmaya ve bunlara karşı çıkmaya çağırıyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay