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Aktüel Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, BM 75. Genel Kuruluna hitap etti:
Aktüel

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, BM 75. Genel Kuruluna hitap etti:

"Milyonlarca can kaybının yaşandığı dünya savaşlarından sonra ortaya çıkan bu güçlü organizasyon, güncelleme ve demokratikleşmeyi daha fazla ertelememelidir" - Diaz-Canel, Küba'nın İsrail'in Batı Şeria'da ek topraklar ilhak etme planını reddettiğinin ve Filistin'e destek verdiğinin altını çizdi

Yeniakit Publisher
2020-09-22 21:02:50 -
Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, BM 75. Genel Kuruluna hitap etti:

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'yi küresel alanda tek taraflı adımlar atmakla suçlayarak Birleşmiş Milletlere acil demokratikleşme reformları için çağrıda bulundu.

Diaz-Canel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl online olarak yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna video mesaj ile hitap etti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin son iki yılda Küba'ya yönelik "düşmanca politika"nın bir parçası olarak kısıtlamaları "vahşice" sıkılaştırdığını belirten Diaz-Canel, Washington'un ekonomik ablukasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında bile devam ettiğini vurguladı.

Küba Devlet Başkanı, BM'de de acilen reform yapılması gerektiğine işaret ederek, "Milyonlarca can kaybının yaşandığı dünya savaşlarından sonra ortaya çıkan bu güçlü organizasyon, güncelleme ve demokratikleşmeyi daha fazla ertelememelidir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası ilişkilerde güç kullanımı tehdidi ile BM kuruluş şartlarının her gün ihlal edildiğini savunan Diaz-Canel, "Güçlü bir azınlığın çıkarlarının milyonlarca insanın meşru özlemlerine tercih edildiği, eşitsiz, adaletsiz, demokrasi dışı uluslararası düzeni çok doğalmış gibi sürdürmenin artık bir yolu yok." diye konuştu.

Ortadoğu’daki çatışmalara da çözüm bulunması çağrısında bulunan Diaz-Canel, "Bu çözüme Filistin halkının devredilemez hakkı olan, 1967 öncesi sınırları içinde Doğu Kudüs’ün başkent olduğu kendi devletini kurma talebi de dahil olmalıdır." dedi.

Diaz-Canel, Küba'nın İsrail'in Batı Şeria'da ek topraklar ilhak etme planını reddettiğinin ve Filistin'e destek verdiğinin altını çizdi.


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