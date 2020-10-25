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Aktüel Kuaförlüğü bırakan genç kadın, İŞKUR desteğiyle arıcılığa başladı
Aktüel

Kuaförlüğü bırakan genç kadın, İŞKUR desteğiyle arıcılığa başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 11:24:18 -
Kuaförlüğü bırakan genç kadın, İŞKUR desteğiyle arıcılığa başladı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kuaförlük mesleğini bırakan 1 çocuk annesi 30 yaşındaki Esra Karabaş, Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) aldığı destekle bal, polen ve propolis üretmeye başladı.

Esra Karabaş, 14 yıl çalıştığı kuaförlük sektördeki işinden, sağlık problemleri ve çocuğuna daha fazla zaman ayırabilmek için ayrıldı.

Arıcılık yapmaya karar veren Karabaş, çevresindekilerin "Yapamazsın", "Başaramazsın" demesine aldırmadan İŞKUR tarafından yürütülen projeye başvurdu.

Başvurusunun kabul edilmesinin ardından bir ay eğitim alan genç girişimci, proje kapsamında Karakurt Mahallesi yakınlarında 110 kovan alarak aracılığa başladı.

Özenle baktığı arılardan iyi verim elde etmeye çalıştığını aktaran Karabaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İlk üç ayda 550 kilogram bal, 100 kilogram polen üretimi yaptım. İşimden ayrıldığımda hiçbir birikimim yoktu. Araştırma yapıp İŞKUR'a başvurdum. Bana çok yardımcı oldular ve 38 bin 376 lira destek alıp arıcılığa başladım. Çiçek balı üretiyorum. Erkek egemen bir meslekte benim gibi bir kadının olması çok nadir bir durum. Kadınların isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bu işe başladıktan sonra arı sokmasına karşı alerjim olduğunu öğrendim. Ancak sevdikten sonra bunların önemi yok."

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