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Kuaförlere hijyen ve ruhsat denetimi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan kuaförlere hijyen ve ruhsat denetimi yaparak, önlük hediye etti.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:06
Kuaförlere hijyen ve ruhsat denetimi

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan kuaförlere hijyen ve ruhsat denetimi yaparak, önlük hediye etti.


Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, sorumluluk sahalarında bulunan birçok iş yerini denetlerken, son olarak ilçe merkezinde bulunan kadın ve erkek kuaför salonlarını da denetledi. Denetimler sırasında ekipler tüm kuaförlere önlük hediye etti. Haliliye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının ön planda tutulması, hijyen kurallarına riayet edilmesi sağlıklı ve temiz bir şekilde hizmet sunulması için denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtilerek, iş yeri sahiplerinin kurallara uymaları istendi.


Ekiplere ilçe merkezinde yaptıkları denetimlerde Şanlıurfa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Nezif Kayalar da eşlik etti.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:06
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