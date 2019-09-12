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Kuaförlerden örnek davranış

Şener Eroğlu Mesleki Eğitim Kuaför Academy ile Gençlik Eğitim Derneği, bedensel engelli olan 6 kardeşin evlerine misafir olarak saç ve kişisel bakımları yaptılar.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:24
Kuaförlerden örnek davranış

Şener Eroğlu Mesleki Eğitim Kuaför Academy ile Gençlik Eğitim Derneği, bedensel engelli olan 6 kardeşin evlerine misafir olarak saç ve kişisel bakımları yaptılar.


Bir çok sosyal sorumluluk projesine imza atan Şener Eroğlu Mesleki Eğitim Kuaför Academy, son olarak Taştepe mahallesinde yaşayan bedensel engelli 6 kardeşin yüzünü güldürdü. Kurs öğrencileri ile birlikte aileye misafir olan Şener Eroğlu, “Bedensel engelli kardeşlerimizin evine misafir olduk. Kuaför kursiyerlerimiz ile beraber kardeşlerimizin kişisel bakımlarını ve saç kesimlerini üstlendik. Bizlere destek ve katkılarını eksik etmeyen devletimizden Allah razı olsun” dedi.


Bedensel engelleri nedeniyle günlük hayatta zorluklar yaşayan kardeşler ise, kendilerini kırmayıp evlerine kadar gelen Şener Eroğlu ve ekibine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:24
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