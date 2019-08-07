0553 313 94 23

Kuaförlerden örnek davranış

Malatya Şener Eroğlu Kuaför Academy Meslek Eğitim Kursunda eğitim alan kursiyerler, MİAD Sevgi Evlerinde kalan çocukları tıraş etti.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:58
Kuaförlerden örnek davranış

Malatya Şener Eroğlu Kuaför Academy Meslek Eğitim Kursunda eğitim alan kursiyerler, MİAD Sevgi Evlerinde kalan çocukları tıraş etti.


Gençlik ve Eğitim Derneği, İŞKUR İl Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Malatya Park işbirliği ile katkılarıyla Şener Eroğlu Kuaför Academy Meslek Edindirme Kursu açıldı. AVM’de açılan kursta 15 kişilik sınıfta eğitim gören kursiyerler ise Kurban Bayramı öncesi örnek bir projeye imza attı.


Kurs merkezinin ilk etapta 15 kişilik sınıftan oluştuğunu ifade eden Şener Eroğlu,“Böyle hayırlı projelere de imza atmaya devam edeceğiz. Huzurevi, köy okulları gibi, evde hasta ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza tıraş ihtiyacı olan kim varsa ücretsiz hizmet vereceğiz” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Küçükçekmece kurban pazarının tek kadın besicisi
    1. Küçükçekmece kurban pazarının tek..
    2. Kaçakçılık ekipleri 870 kilo sahte..
    3. Vali Ekinci;"Hem hizmet hem istihdam..
    4. Ardahan'da yoğun sis
    5. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik..
    6. Bilecik POMEM 23. dönem mezunlarını..
    7. SpaceX, İsrail’in haberleşme uydusunu..
    8. Karatay’da asfalt çalışmaları
    9. Emine Erdoğan, kadın büyükelçiler ve..
    10. Başkentte depo yangını
    11. Teknoloji odaklı personel yetiştirme..
    12. 7 dakika ile hayat kurtarmıştı,..
    13. Havza’da bayram temizliği
    14. Şahinbey’de kurban satış ve kesim..
    15. Afyonkarahisar’da 424 polis törenle..
    16. İran-Türkiye sınırında saldırı! 3 İran..
    17. Başakşehir’de bir esnaf, iş yerine..
    18. Ağrı'da PKK/KCK operasyonu
    19. "Dış politikada şahsiyetli davranmak..
    20. Başsavcı Kılıç: “Diyaloğu önemsiyorum”
    21. Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığınca..
    22. Arazözlerin ulaşamadığı yangın kontrol..
    23. Hangi ekmek daha sağlıklı? Ekmeği..
    24. Dönmez, genç meslektaşına ruhsatını..
    25. Karabük POMEM’de 484 polis adayı..
    26. Emine Erdoğan, kadın büyükelçi ve..
    27. Tarihi çarşılarda bayram hareketliliği
    28. TİKA gönüllüsü Türk öğrenciler Lübnan'da
    29. Kuaförlerden örnek davranış
    30. Bingöl’de anız yangını
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"