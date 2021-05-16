Berber ve kuaförler tam kapanma nedeniyle 17 gün boyunca kapalı kaldı. Bayramda da kuaför ve berberlere gidemeyenler kuaför ve berberlerin ne zaman açılacağını sorguluyor. İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak kademeli normalleşme genelgesini yayınladı. Kuaförler açık mı? Yarın berberler açık mı? soruları da 17 Mayıs itibariyle kademeli normalleşmeye geçilecek olmasıyla birlikte sorgulanır oldu. Peki Berberler açık mı, kuaförler açılacak mı, kuaförler ne zaman açılacak? İşte detaylar.