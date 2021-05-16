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Gündem Kuaförler açık mı? Yarın berberler açık mı?
Gündem

Kuaförler açık mı? Yarın berberler açık mı?

Berber ve kuaförler tam kapanma nedeniyle 17 gün boyunca kapalı kaldı. Bayramda da kuaför ve berberlere gidemeyenler kuaför ve berberlerin ne zaman açılacağını sorguluyor. İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak kademeli normalleşme genelgesini yayınladı. Kuaförler açık mı? Yarın berberler açık mı? soruları da 17 Mayıs itibariyle kademeli normalleşmeye geçilecek olmasıyla birlikte sorgulanır oldu. Peki Berberler açık mı, kuaförler açılacak mı, kuaförler ne zaman açılacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 14:33:00 - 2021-05-16 14:36:12
Kuaförler açık mı? Yarın berberler açık mı?

İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirlerinin uygulanacağını duyurdu.

17 Mayıs-1 Haziran arasında, kahvehane, çay bahçesi, sinema salonu, halı saha, internet kafe, yüzme havuzu ve spor salonları kapalı kalmaya devam edecek.Kademeli normalleşme döneminde alışveriş merkezleri hafta içi 10.00-20.00 arasında faaliyet gösterebilecek, hafta sonları kapalı olacak. Peki berberler açılacak mı? Kuaförler açık mı?

Kuaförler açık mı? Yarın berberler açık mı?

Yarın (17 Mayıs) tüm Türkiye genelinde kuaför ve berberler açılacak. Berberler, tıpkı kısmi normalleşme sürecinde olduğu gibi saat 09.00 - 17.00 olarak belirlendi. Bununla birlikte Cumartesi ev Pazar günleri kuaför ve berberler hafta sonu kapalı olacak. Tam kapanma kararları doğrultusunda 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında berber ve kuaförler kapalı kalmıştı.

 

 

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