Kuaför ve berberler ne zaman aşı olacak?
Tam kapanma süreci sona erdi ve 2 haftalık kademeli normalleşme sürecinde Berber ve kuaförler de hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında müşterilerine kapılarını açabiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aktif çalışan meslek gruplarından olan kuaför ve berberlerin de aşılanmaya başlayacağını duyurdu. Peki, Kuaför ve berberler ne zaman aşı olacak?
Açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir grubun daha aşı programına dahil edildiğini duyurdu.
Kuaför ve berberler ne zaman aşı olacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir grubun daha aşı programına dahil edildiğini duyurdu.
Sosyla medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:
"Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin."