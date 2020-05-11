  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kuaför ve berber dükkanları dezenfekte edildi

Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Belediyesi, 51 gün sonra açılan berber ve kuaför dükkanlarını dezenfekte etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 13:50:47 -
Kuaför ve berber dükkanları dezenfekte edildi

Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Belediyesi, 51 gün sonra açılan berber ve kuaför dükkanlarını dezenfekte etti.


Korona virüs tedbirleri kapsamında berberler ve güzellik salonları yasağın ardından yeniden faaliyete geçti. Faaliyete geçen güzellik salonları, berberler ve bakım merkezlerine ise Dulkadiroğlu Belediyesi ekiplerince dezenfekte işlemleri yapıldı. Ekipler ilçedeki bütün güzellik ve bakım merkezlerini de dezenfekte edecek.


Dulkadiroğlu Belediyesine teşekkür eden berber esnafı Salih Şahan, “Memnunuz ve ekipler dezenfekte ederek işimize başladık. Korona virüsten de kurtulduktan sonra vatandaşımızı da daha güzel hizmetler yapmak istiyoruz” diye konuştu.


Kuaför Mevlüt Balkaya ise, “Dulkadiroğlu Belediyesi’ne teşekkür ederiz. Yapılan hizmetten dolayı çok memnunuz iş yerimizin her yeri ilaçlandı” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı