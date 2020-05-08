KTÜ'nün 2019 Yılı Değerlendirme Raporu kamuoyu ile paylaşıldı

TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) 2019-2023 Stratejik Planı kapsamında 2019 yılı amaç ve hedeflerinin değerlendirildiği rapor kamuoyu ile paylaşıldı.

Üniversitenin internet sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşılan raporda, Rektör Prof. Dr. Süleyman Baykal'ın da değerlendirmelerine yer verildi.

Baykal, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesinde en önemli aktörlerin başında üniversitelerin geldiğini belirterek KTÜ'nün de ülkenin yüksek çıkarlarına yönelik eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini başarı ile gerçekleştirebilmek ve bunu sürdürebilir hale getirebilmek için kurumsallaşmayı sağlayarak ortak değerler, ilkeler ve ölçülebilen hedefler doğrultusunda hareket ettiğini vurguladı.

Üniversitenin 2019-2023 Stratejik Planı'nı, kanun ve yönetmeliklerin zorunlu kıldığı rutin bir görevden ziyade, gelişmelere göre sürekli yenilenen ve güncellenen bir yönetim aracı olarak kabul ettiklerinin altını çizen Baykal, planın geniş bir zaman diliminde, tüm iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri alınarak hazırlandığını aktardı.

Baykal, yeni plan döneminde KTÜ'nün girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü, sanayi iş birliğini, araştırmacı insan kaynağını, araştırma altyapısını, uygulama ve araştırma merkezlerinin etkinliğini daha da artırarak yenilikçi üretim için araştırma üniversitesi idealini ve kapasitesini geliştirmeye devam edeceklerine dikkati çekti.

Hesap verebilirliği sadece mali bir konu olarak görmeyen yönetim anlayışında olduklarına işaret eden Baykal, yeni plan dönemindeki her tür faaliyette gereken performansın karşılanması, karşılanamadığı durumlarda geçerli nedenlerle açıklanabilmesinin önceliklerinden biri olacağını belirtti.

Baykal, Türkiye'de kurulan dördüncü üniversite olarak yetişmiş insan gücüne katkılarının yanında, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ve topluma sundukları hizmet kalitesinin artarak devam edeceği inançlarını koruduklarını anlattı.

Bununla birlikte stratejik planda belirtilen hedeflere ulaşılmasında herkesin sorumluluğu olduğunu anımsatan Baykal, üniversitenin başarısı için tüm personel ve öğrencilerle birlikte çalışmaya devam etmeleri gerektiğini vurguladı.

Raporda, KTÜ 2019-2023 Stratejik Planı'nda 5 stratejik amaç, 18 stratejik hedef ve bu hedeflerin gerçekleşmesini ölçmek üzere 70 performans göstergesi belirlendiği aktarıldı.

Rapordaki değerlendirmeye göre, 2019 yılındaki amaç ve hedeflere ulaşmadaki performans yüzdeleri, eğitim-öğretimde yüzde 64,21, araştırmada yüzde 41,98, kurumsal kapasite ve kalite kültüründe yüzde 70,22, toplumsal hizmette yüzde 34,78, uluslararasılaşmada yüzde 49,60 olarak ölçüldü. Bu stratejik amaçların yıl genel performansının ise yüzde 52,16 olarak gerçekleştiği kaydedildi.