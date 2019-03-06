0553 313 94 23

KTÜ’de 30. Vergi haftası etkinlikleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Kulübü tarafından Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı’nın katkılarıyla 30.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:32
KTÜ’de 30. Vergi haftası etkinlikleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Kulübü tarafından Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı’nın katkılarıyla 30. Vergi haftası etkinliği düzenlendi.


KTÜ’de gerçekleştirilen etkinliğe Trabzon Vergi Dairesi Başkanı İlhan Akçay, Trabzon Gelir Grup Müdürü Selahattin Atabek, Trabzon Gelir uzmanı Serkan Aktaş’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte konuşan Vergi Dairesi Başkanı İlhan Akçay, “Asıl amacımız vergi bilincinin toplumun bütün değerlerini kapsaması yönünde çalışmalar yapmak, bu toplantıların daha çok amaca hizmet ettiğini düşünüyoruz. Vatandaşların daha huzurlu bir ortamda, güvenli şekilde yaşamlarını sürmesi için bir takım işlemleri vardır. Bu işlemleri yapması için bazı harcamalar yapmaya gereksinim duyar. Bu gereksinimlerini karşılamak içinde bir kaynak gerekir ve kaynağın sağlıklı olanı vergidir. Türk vergi sisteminde de bütçe gelirlerinin yüzde 85’i vergidendir” dedi.


Öğrencilere “Almış olduğunuz hizmetin veya malın karşılığında belgenizi mutlaka istemenizi istiyoruz” diyen Akçay “Vergi bilincinin oluşması ve tabana yayılması açısından önemli yeri olur” diye konuştu.


Trabzon Gelir Grup Müdürü Selahattin Atabek ise “Her birimiz internetten indirimleri takip ediyoruz ve alışveriş yapıyoruz. Devlet organizması da e-ticaret alana kaymak zorunda gelecek için bu gerekmektedir” şeklinde konuştu.


Öğrencilerin sorularının cevaplandırılmasından sonra etkinlik bitti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:32
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa günü düşüşle tamamladı
    1. Borsa günü düşüşle tamamladı
    2. Borsa günü düşüşle tamamladı
    3. Vinicius Junior'ın sakatlığı ciddi
    4. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti..
    5. Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe..
    6. Cezayir seçimleri Arap Birliği..
    7. Binali Yıldırım Çamlık Millet..
    8. Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
    9. Emeklilere müjde! Ödemeler artırılıyor
    10. "Sigara bağımlıları tam bir esaret..
    11. Mantar deposundaki işçi akıma kapılıp,..
    12. "El-Aksa Televizyonu'nun terör..
    13. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    14. Berberde 306 parça tarihi eser ele..
    15. Talep şaşırttı! Fenerbahçe büyük gelir..
    16. Şahin’in istihdam projelerine TSO’dan..
    17. Hentbol: Erkekler Süper Lig
    18. Endonezya, İsrail'in Filistinlilere..
    19. Milli Eğitim Müdürlü ile Müftülük..
    20. Bartın Üniversitesi’ne Muaythai’de 7..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da
    22. Kamyonet dereye uçtu: 2 yaralı
    23. BÜ öğrencisi Buse Tosun Dan Kolov’da..
    24. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr...
    25. Şenol Güneş'ten sürpriz karar
    26. DİKA’dan Nusaybin’e proje desteği
    27. "2. Doğu Marmara Tarım Fuarı"..
    28. Belediyeden kadınlara özel konser
    29. New York borsası karışık seyirle açıldı
    30. Nizipteki uyuşturucu operasyonunda 1..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'