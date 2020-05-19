KTÜ Öğrencileri kolaylık bekliyor

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

Tüm Türkiye’de pandemi salgını sonrası ilkokul, lise ve üniversitelerde online ders sistemine geçilirken KTÜ öğrencileri ise Üniversitelerde Ocak ve Temmuz aylarında yapılacak “mezuniyet sınavı” ya da “tek ders sınavı” sayılarının artmasını istiyor.

Ocak ve Temmuz aylarında yapılan sınavlara göre 2012-2013 öncesi okula kayıt yaptıran öğrenci bu aylarda eğitim-öğretim yılı boyunca geçmesi gereken 3 dersi kalması durumunda bu sınavlara katılım sağlayabilirken, 2012-2013 sonrası kayıt yaptıran öğrenciler ise 1 eğitim-öğretim yılı içerisinde geçmesi gereken sadece 1 dersi kalması durumunda sınavlara katılabiliyor.

Twitter’dan seslerini duyurmaya çalışıyorlar

Sosyal medya üzerinden “KtüMezunSınavıArttır” başlığı ile isteklerini yazan öğrenciler Twitter’da gündem oldu. Öğrenciler ne kadar süreceğini bilmedikleri salgın sürecinde mağdur olmamak ve mezun olabilmek adına üniversite yönetiminden anlayış ve yardım bekliyor.

Her şey YÖK kararına bağlı

KTÜ son sınıf öğrencileri ile ilgili geçtiğimiz günlerde YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın "Öğretmen adayı olan son sınıf öğrencilerimiz tarafından bizlere iletilen taleplere yönelik, MEB ile de koordineli bir şekilde bu öğrencilerimizi rahatlatıcı yeni bir karar aldık. Öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak, uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin ‘ders, ödev ve dosya hazırlığı’ ile telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik. Hayırlı olsun." açıklamasından sonra koronavirüs salgınının sosyal hayatı etkilediği günlerde YÖK’ten ‘Mezuniyet sınav’ sayısının artırılma kararı ile kolaylık sağlanmasını bekliyor.