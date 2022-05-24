KTO Karatay Üniversitesi, TÜBİTAK projelerinde rekor kırdı

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2021 yılı ikinci dönem bilimsel değerlendirme sonuçları açıklandı. KTOKaratay Üniversitesi öğrencileri 2209 A/B Programları kapsamında yaptıkları projeler ile büyük bir başarıya imza atarak kendi rekorunu kırdı.

TÜBİTAK’ın üniversite öğrencileri için açtığı projeye başvuran KTO Karataylı öğrenciler, bilimsel anlamda büyük bir başarı elde etti. KTO Karatay Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığıprojelerden Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden 16, Tıp Fakültesi’nden 1 ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan 1 olmak üzere toplam 18 proje destek almaya hak kazandı.

KTO Karatay Konya’da 2., Türkiye Genelinde 33. Sırada Yer Aldı

Toplam 18 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek olan KTO Karatay Üniversitesi, öğrenci başına düşen proje kabul oranına göre Konya’da 2. sırada, Türkiye geneli vakıf üniversiteleri arasında 11. sırada ve Türkiye geneli 180 üniversite arasında 33. sırada yer alarak büyük bir başarı yakaladı.

“Akademisyen ve Öğrencilerimizin Projelerini Her Daim Destekliyoruz”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç; “Üniversite olarak TÜBİTAK projelerini oldukça önemsiyor, akademisyen ve öğrencilerimizin proje başvurularını destekliyoruz. Üniversitemiz, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2021 yılıikinci dönem sonuçlarına göre 18 proje kabulüyle kendi rekorunu kırmıştır. Bu başarının ortaya çıkmasında büyük gayretleri olanöğrencilerimizi, akademik danışmanlarımızı, TEKNOFEST organizasyon ekibini ve Teknoloji Transfer Ofisi’ni tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.