KTO Karatay Üniversitesi Bilimsel Projeleri ile Teknofest Ankara'da

Teknoloji ve girişim yarışmaları, hava gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyimleri çeşitli aktivitelerle dolu TEKNOFEST Ankara’da KTO Karatay Üniversitesi de yerini aldı. Üniversitesinin TEKNOFEST’e katılan bilim meraklılarına yönelik sunduğu uçak ve drone simülasyonları, dijital illüstrasyonlar, 3D prototipleme, tıbbi workshoplar gibi birçok proje, Ankara’da KTO Karatay Üniversitesi standında sergileniyor.

KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Lütfi Can Başaran, genç yeteneklerin ülkemizin geleceğini şekillendireceğine inandığını ve üniversite olarak bu yetenekleri en iyi şekilde desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Başaran; “KTO Karatay Üniversitesi olarak TEKNOFEST'te yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu etkinlikte sergilenen projeler, ülkemizin teknolojik ilerlemesine ve yenilikçi yaklaşımlara ne kadar açık olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bizler de üniversite olarak bu vizyonu desteklemekten gurur duyuyoruz" dedi.

“Projelerimizi Türkiye’nin Dört Bir Yanından Gelen Katılımcılara Sunmaktan Mutluluk Duyuyoruz”

Ülkemizin teknoloji, havacılık ve savunma sanayi alanında yetkinliğinin her geçen gün arttığını belirten ve TEKNOFEST’23’ün önemini vurgulayan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç; “Dünyanın en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST’23; havacılık, uzay ve teknoloji alanlarında ülkemizin ve dünyanın geleceğini değiştirecek. Türkiye’nin milli ve yerli teknoloji gelişimine katkı sağlayan projelerimizle biz de KTO Karatay olarak TEKNOFEST’te yerimizi aldık. Teknoloji ve bilim farkındalığı oluşturarak Türkiye’nin havacılık, bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen etkinliğin Ankara etabında yer almaktan ve projelerimizi Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcılara sunmaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.



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