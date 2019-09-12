KTO Başkanı Gülsoy’dan Faiz İndirimi Değerlendirmesi

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy Merkez Bankası tarafından alınan faiz indirim kararını değerlendirdi.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Merkez Bankası’nın faiz indirim kararının, iş dünyası adına sevindirici bir gelişme olduğunu ifade etti.

Faiz indirimini değerlendiren Başkan Gülsoy; “TCMB Para Politikası Kurulu, Temmuz ayı içerisinde bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi)425 baz puan düşürerek yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirmiş ve bu gelişme iş dünyasını umutlandırmıştı. Gerek ekonomistlerin gerekse iş dünyasının beklentisi faiz indirimlerinin devamının geleceği yöndeydi. Son yapılan açıklamaya göre politika faizi 3,25 baz puan düşürülerek yüzde 16,50 ye indi. Faiz indiriminin devamı, reel sektörün moralini yükselten bir karar oldu. Sık sık dile getirdiğim üzere yüksek faizler iş dünyasının önündeki en büyük engellerden biridir. Bu kapsamda faiz indirimlerinin devamı konusunda ki karar, bizler için oldukça önemli. Aynı şekilde özel bankaların da bu karara sahip çıkarak reel sektöre destek olmalarını bekliyoruz. Zorlu süreçleri birlikte atlatabileceğimiz düşüncesiyle var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyor, bir birimize güvenerek, birbirimize sahip çıkarak ekonomide hızla istediğimiz noktaya geleceğimize canı gönülden inanıyoruz” diye konuştu.