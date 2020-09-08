KT Portföy’den 1 milyon TL’lik yatırım

Aldığı yatırımla kullanıcı sayısını artırmayı ve ödeme sistemi entegrasyonunu tamamlamayı planlayan Pollective, markalarla paylaştığı içgörüsü, ilgisi ve zamanı karşılığında son kullanıcıya mikro gelirler elde etme imkânı sunmayı hedefliyor. dönüşüme öncülük edecek KT Portföy Yönetimi Genel Müdürü Hamit Kütük, “Teknogirişim GSYF olarak, farklı sektörlere şimdiye kadar dört ayrı yatırım yaptık. Pollective’in, oluşturacağı platformla ülkemizden başlayarak pazar araştırması sektörünün dönüşümüne öncülük edeceğine inanıyoruz. Yatırım süreçlerinin sonuçlanmasıyla kısa zaman içinde yeni yatırımların duyurularını da paylaşacağız. Ülkemize ve girişimcilerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi. KT Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu ve yöneticisi olduğu, Kuveyt Türk ve Vakıf Katılım’ın yatırımcı olarak destek verdikleri Teknogirişim GSYF, büyüme potansiyeli yüksek, ölçeklenebilir iş modeline sahip erken aşama girişimlere yatırım yapıyor