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Ekonomi KSO Başkanı Zeytinoğlu temmuz ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi:
Ekonomi

KSO Başkanı Zeytinoğlu temmuz ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi:

"Ağustosun ikinci yarısı ve eylül ayından itibaren hem sanayi üretiminde hem kapasite kullanım oranlarında geçmiş yılların potansiyelini yakalayabileceğimizi düşünüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-14 16:20:34 -
KSO Başkanı Zeytinoğlu temmuz ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi:

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, temmuzda sanayi üretimindeki aylık yüzde 8,4 ve yıllık yüzde 4,4 artışı olumlu bulduklarını bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini değerlendirdi.


Aylık bazda gerçekleşen yüzde 8,4'lük artışın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisiyle taban seviyeden gelen büyümeyi gösterdiğine işaret eden Zeytinoğlu, şunları kaydetti:


"Aylık artıştan ziyade, yıllık gerçekleşen yüzde 4,4'lük artışı çok değerli buluyoruz. Ağustos ayından itibaren Avrupa'daki toparlanmaya bağlı olarak sanayide büyümenin devam edeceğini bekliyoruz. Avrupa ekonomisindeki toparlanma bize göre çok daha yavaş gerçekleşiyor ve toparlanma hızı bizi de etkiliyor. Kapasite kullanım oranlarında da benzer bir durum söz konusu. Geçen yılın yüzde 5 civarı gerisindeyiz. Ancak ağustosun ikinci yarısı ve eylül ayından itibaren hem sanayi üretiminde hem kapasite kullanım oranlarında geçmiş yılların potansiyelini yakalayabileceğimizi düşünüyoruz."

Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekteki yüzde 9,9 küçülmesinin, üçüncü çeyrekte sanayinin de katkısıyla telafi edileceğini belirten Zeytinoğlu, "Temmuz ayında sermaye malı üretimindeki yıllık artışın yüzde 1,5 ile sınırlı kaldığını görüyoruz. Bu oran bizim için önemli. Zira geleceğe yönelik büyümenin ön işaretini veriyor." ifadelerini kullandı.

- "Kredi notumuzun indirilmesinin piyasaya etkisinin sınırlı kalacağını tahmin ediyoruz"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "B2"ye düşürmesi ve not görünümünü "negatif" olarak belirlemesine yönelik değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, "Pandemi sebebiyle hayata geçirilen teşviklerle birçok ülkenin olduğu gibi ülkemizin de bütçe açığı/GSYH oranında yükseliş olduğunu biliyoruz. Türkiye için alınan B2 negatif kararıyla ülkemiz 'yatırım yapılabilir' seviyenin 5 kademe altına inmiş oldu. Diğer taraftan son durumda indirildiğimiz B2 kredi notu seviyesinde olan diğer ülkelerin, ülkemize kıyasla ekonomilerinin daha küçük olduğunu da biliyoruz. Kredi notumuzun indirilmesinin piyasaya etkisinin sınırlı kalacağını tahmin ediyoruz." şeklinde görüş bildirdi.

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