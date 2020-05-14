Kruvaziyer turizme Kovid-19 molası

İZMİR (AA) - Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kruvaziyer turizminin de olumsuz etkilendiğini, gemilerin yeniden Türkiye limanlarına gelişinin 2021 yılından itibaren olacağını belirtti.

Öztürk, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesinin düzenlediği online toplantıda, salgın öncesi kruvaziyer sektöründe hızlı bir büyüme beklediklerini ancak bu gemilerde ortaya çıkan vakalar ve mağduriyetler nedeniyle hemen tüm seferlerin durdurulduğunu ifade etti.

Kruvaziyer turizminin bu süreçte popülaritesini yitirdiğini söyleyen Öztürk, "Pandemi sonrası bütün kruvaziyer firmaları gemilerini bağlayacak liman aradı. Vaka ve salgın riski nedeniyle yolcular uzun süre gemilerden indirilmedi. Kruvaziyer bir süre için önemini yitirdi. Biz de İzmir olarak bundan payımızı aldık. Önümüzdeki yıllarda tekrar kruvaziyer gemileri dünya çevresinde dolaşacaklardır, Türkiye’ye gelişleri 2021 yılından itibaren olacaktır." diye konuştu.

Öztürk, Türkiye ile Yunan adaları arasında yapılan seferlere ilişkin soru üzerine de şunları kaydetti:

"Yunan tarafından adaların 1 Temmuz'da dış turizme açılacağı söyleniyor. Yunanistan kendi adalarıyla iç turizme yönelik taşımacılığa yarın başlıyor ama bunu da belirli kurallar çerçevesinde yapacak. Türkiye tarafında ise Bodrum ile Kos arasındaki taşımacılığa 15 Haziran'da başlanabileceği yönünde bir hava var. Sakız ile Çeşme arasındaki taşımacılığın ne zaman başlayacağı ise belirsiz. Fakat kısa sürede adalar ile Türkiye arasında da turizm seferlerinin başlayacağını düşünüyorum."

Salgın sonrası dönemde insanların yat tatiline yönelebileceğini belirten Öztürk, bu tekneler için otellerde olduğu gibi bir rehber oluşturma çalışması yaptıklarını ifade etti.



