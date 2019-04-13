0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kruvaziyer devleri rotalarını Türkiye’ye çevirdi

İMEAK Deniz Ticaret Odası, dünya kruvaziyer sektörünün en büyük buluşma noktası olan ABD Miami’deki 2019 Seatrade Cruise Global Fuarı’ndan güzel haberlerle döndü.

13 Nisan 2019 Cumartesi 10:25
Kruvaziyer devleri rotalarını Türkiye’ye çevirdi

İMEAK Deniz Ticaret Odası, dünya kruvaziyer sektörünün en büyük buluşma noktası olan ABD Miami’deki 2019 Seatrade Cruise Global Fuarı’ndan güzel haberlerle döndü. Fuara katılan dünyanın en büyük kruvaziyer operatörlerinin temsilcileri, üç yıl aradan sonra Türk limanlarına dönmekten mutlu olduklarını açıklarken, 2020’den itibaren Türkiye’ye daha fazla sefer düzenleyeceklerini ifade ettiler.


İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın stant açarak katıldığı 8-11 Nisan tarihlerindeki fuarda; İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi Ahmet Subay ve Dış İlişkiler Müdürü Selin Yeleser Girgin, kruvaziyer operatörlerine ve fuar katılımcılarına Türkiye’deki fırsatları ve limanları anlattı.


Fuar, Washington Kültür ve Tanıtma Müşaviri Sedat Gönüllüoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünden Soner Corut ve Öznur Atak’ın destekleriyle oldukça başarılı geçti. Oda standını ziyaret eden İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin de, İstanbul için 2023 hedeflerinin 22 milyon turist olduğunu, bu yıl kruvaziyer gemilerini İstanbul’da Sarayburnu’nda ağırlayacaklarını, İstanbul’a 20’nin üzerinde sefer düzenleneceğini açıkladı.



“Türkiye’ye dönmekten mutluyuz”


Seatrade Cruise Global Fuarı’na katılan dünyanın en büyük kruvaziyer operatörlerinin temsilcileri, 2020 yılından itibaren Türkiye seferlerini artıracaklarını açıkladı. Norwegian Cruise Line CEO’su Frank J. Del Rio, 2020 yılında Türkiye’ye olan sefer sayılarını 65’e çıkarttıklarını ifade ederek, “Biz Türkiye’ye dönen ilk firmayız. Türkiye’yi çok özledik. Bu özlem 2019 yılında sona erdiği için çok mutluyuz. Bizim için en iyi satan ve en çok kar getiren destinasyon Türkiye’dir” diye konuştu.


Türkiye seferlerine üç yıl önce ara veren Amerikan kruvaziyer firmaları da 2019 sezonundan itibaren Türk limanlarını yeniden programlarına aldıkları açıkladı. Norwegian Cruise Line’ın yanı sıra bu sezon rotalarını yeniden Türkiye’ye çeviren Oceania Crusises ve Regent Seven Seas Cruise 14 sefer, Holland American Line 11 sefer, Royal Carribbean Cruises 4 sefer, Viking Cruises 2 sefer, Windstar Cruise ise 25 sefer yapacak.



Kruvaziyerde tam yol ileri


İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, fuar boyunca kruvaziyer operatörlerinin temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerin verimli geçtiğini belirterek, kruvaziyer firmalarının rotalarını 2020 yılından itibaren kuvvetli şekilde yeniden Türkiye’ye çevireceklerini söyledi. Bu sezon Türkiye’ye yaklaşık 350 gemi ile toplam 350 bin yolcunun gelmesini beklediklerini ifade eden Öztürk, bu gemilerin yaklaşık 250’sinin Ege Ports Kuşadası Limanı’na yanaşacağını belirtti.


Türkiye’nin kruvaziyer gemiler için vazgeçilmez bir rota olduğunu bir kez daha gördüklerini vurgulayan Öztürk, “Kruvaziyer turizminde zor günleri geride bıraktık. Tanıtıma hiç ara vermedik. Ülkemize inandık. Şimdi 28 milyon yolcuya hitap eden ve 35 milyar dolarlık büyüklüğe sahip küresel kruvaziyer pazarına güçlü şekilde geri dönüyoruz. 3 milyon yolcu kapasiteli planlanan Yenikapı Kruvaziyer Limanı’nın tamamlanması bu toparlanmaya güçlü bir destek verecektir. İstanbul’un kruvaziyer gemileri için çekim merkezi olmasıyla beraber İzmir ve diğer limanlarımızın canlanacağına, 2013 yılındaki 2 milyon 240 bin yolcu rekorunu kısa sürede yakalayacağımıza inanıyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 10:25
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çankaya asfaltta yeni döneme hazır
    1. Çankaya asfaltta yeni döneme hazır
    2. İlik bekleyen Sonat’tan sevindirici..
    3. Ege Yapı’dan kültür hizmeti
    4. Teknik Yapı, 'Ev’lenme yasasını..
    5. Başkan Erdoğan'dan Can Bartu'nun eşine..
    6. Bahçeli’den Ülkücü Şehitler Anıtı’na..
    7. Türk-Irak ortak yapımı film Samsun’da..
    8. Öğrenciler geri dönüşümü merkezinde..
    9. Rusya’da tarla faresi kar üstünde..
    10. Faize kanmadı özkaynaklarıyla üretip..
    11. Başkan Yılmaz, kapısını da gönlünü de..
    12. Samsun’da 17 ilçede 15 kadın muhtar var
    13. Kaymakam Polat’tan Başkan Köse’ye..
    14. ‘Değer’ odaklı projelerle büyüyecek
    15. Müslüman öğrenciye alçak saldırı!..
    16. Rektör Çakar’dan Şehitler Haftası anma..
    17. Kızılay’a bağışçı sayısı her geçen gün..
    18. Silahlı saldırıya uğrayan iş adamı..
    19. Adliye personeline “Koruyucu aile..
    20. İran’da uyuşturucu operasyonu
    21. Gönül kazanmanın lideri 29 yaşında
    22. Konya Ovası’nda görsel şölen
    23. Antalya'da NATOPA ortak semineri
    24. Düzce’de 80 bin 619 kişi hiç evlenmemiş
    25. Artık bayiye gitmeye gerek kalmayacak!..
    26. Kıdem tazminatı fonu işçi kesintisi..
    27. Rize’nin ’Kanki’si
    28. Büyükşehir Belediyesi, Başkentte..
    29. Kızıltepe’nin tek kadın bilardocusu..
    30. Kruvaziyer devleri rotalarını..
    Mansur Yavaş'tan ilk kıyım! 2 ismi görevden aldı
    Mansur Yavaş'tan ilk kıyım! 2 ismi görevden aldı
    Eşcinsellik projesi işte böyle yürütülüyor!
    Eşcinsellik projesi işte böyle yürütülüyor!
    16 bin oy çalarken suçüstü oldular!
    16 bin oy çalarken suçüstü oldular!
    Başkan Erdoğan’dan teşkilata sert uyarı
    Başkan Erdoğan’dan teşkilata sert uyarı
    Çamlıca Camii doldu taştı
    Çamlıca Camii doldu taştı

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    CHP'li yeni başkan CHP'li belediyenin borçlarını ifşa etti!
    CHP'li yeni başkan CHP'li belediyenin borçlarını ifşa etti!
    Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenteri soru sorduğuna pişman etti
    Bakan Çavuşoğlu, Fransız parlamenteri soru sorduğuna pişman etti