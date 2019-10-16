Evlerimizi bir gelin edasıyla süsleyen ve zarafetiyle havasını değiştiren perdeleri yıkamak bir sorun haline dönebiliyor. Özellikle beyaz rengi solan perdeler can sıkıcı olabiliyor. Bir de kruvaze model perdelerdeki hassasiyet nedeniyle sararmalar artabiliyor. Peki ama kruvaze perdeler nasıl yıkanır? Kruvaze perdeler makineye nasıl atılır? Kruvaze perdeler nasıl beyazlatılır? İşte detaylar...



Evlerimizin vazgeçilmez parçaları olan perdelerin narin yapıları, temizlik konusunda bazen sınırlamalara sebebiyet verebiliyor. Özellikle kruvaze ve stor perdelerin temziliği ekstra özen gerektiriyor. Bu sorunların üstesinden gelmek ve ince detaylarını öğrenmek adına sizlere bu haberi derledik. Kruvaze perdenin detayları için okumaya devam edin...

Kruvaze perde nasıl yıkanır?

Kruvaze perdelerin yıkanma öncesinde, mekanizmanın kordonları perdeden ayrılır, yine yapışan bantları ile mekanizmanın üst bölümünden ayrılması gereken tüller, özel yıkama kılıfları içinde uygun boyuttaki çamaşır makinelerinde 30 derecede düşük devir ayarı ile yıkanmalıdır. Perdenin yapısına göre değişkenlik göstermekle birlikte her türlü tül perde düşük ısı ve devir ayarları içinde yıkanmalıdır.

Uç kısımlarında inci ya da kristal boncuk gibi dekoratif unsurları bulunabilen kruvaze perdelerin bu bölümleri çıkartılabilir bantlı durumda ise çıkartılması çok daha uygun olur. Dikiş ile monte edilmiş boncuk bölümleri bulunan kruvaze perdeler mutlaka yıkama kılıfları içinde yıkanmalıdır ki perdenin ve perde aksesuarlarının zarar görmesi engellenebilsin.

Stor perde temizliği hangi ürünlerle yapılmalı?

Kruvaze perde nasıl beyazlatılır?

Perdeleri beyazlatmanın birçok yöntemi mevcut. Fakat özellikle kruvaze perdelerin narin yapıları gereği temizleme esnasında problemler çıkabiliyor.

Katı banyo sabunlarını rendenizin kalın kısmıyla rendeleyin. Perdelerinizin içine 1 yemek kaşığı ekleyin. 40 derecede yıkarken yarım saat sonra makinanızı beklemeye alın, ardından devam etmesini sağlayın. Bembeyaz pedeleriniz mis kokularıyla odalarınızı süslemeye hazır.

Dilerseniz bulaşık makinesi kapsülleri ile de yağ ve kirden kurtulup, tüllerinizin beyaz kalmasını sağlayabilirsiniz.

Tül perde nasıl beyazlar?