Kruvasan poğaça tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

Hamuru için; 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt, 1/2 su bardağı sıvı yağ, 2 tane yumurta (1 tanesinin sarısı üzeri için ayrılacak), 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru maya, 6,5-7 su bardağı un (kontrollü ekleyin hafif ele yapışan kıvamda olmalı)

İçine sürmek için; 150 gr. tereyağı (oda sıcaklığında yumuşak)

İç harcı için; 1 kase beyaz peynir

Üzeri için; 1 tane yumurta sarısı (ayırmış olduğunuz)

Kruvasan poğaça nasıl yapılır?

Öncelikle yoğurma kabına 6 su bardağı un ve mayayı koyup karıştırmaya başlayın. Ardından ortasını açıp ılık su, süt ve sıvı yağını ilave edin.

Bu sırada yumurtaları kırıp bir tanesinin sarısını ayırmalısınız. Sıvıların üzerine tuz ve şekeri ilave edin. İlk etapta çatal ile karıştırmaya başlayın.

Biraz kıvam aldıktan sonra elinizle yoğurun. Hamur toplandıktan sonra 6 dakika boyunca hamuru havalandırarak aşağıdan yukarıya uzatarak yoğurmanız gerekir.

Daha sonra üzerini streçleyip 30 dakika boyunca mayalanmaya bırakmalısınız.

Mayalanan hamuru 3 parçaya ayırmayı unutmayın. Her bir parçayı da 6 bezeye bölmelisiniz. Hafif unlayarak küçük pasta tabağı büyüklüğünde açmanız gerekir.

Aralarına yumuşak tereyağından sürüp üst üste 6 kat yapmalısınız. En üstüne yağ sürmeyin. Hamuru yuvarlak bir şekilde açabildiğiniz kadar açmanız gerekir.

Daha sonra üçgenlere kesin ve iç harcını yerleştirip rulo yapmalısınız. Diğer iki parça hamura da aynı işlemleri yapın.

Poğaçaları mayalanması için tepside 30 dakika kadar beklemeye bırakın. Mayalanan hamura yumurta sarısını sürün. Ardından 175 derecelik ısıtılmış fırında pişirebilirsiniz. Afiyet olsun…