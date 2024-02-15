Krunic'in pasifliği izleyenleri çıldırtmıştı! İsmail Kartal ağzına geleni söyledi
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor maçında yenilen gol öncesinde geriye koşmayıp olduğu yerden izlemekle yetinen Krunic'i sert sözlerle azarladı.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal, öğrencilerine 2-2 biten Alanyaspor maçında yenen ilk gol için sitem etti.
Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir yarışa giren Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği rakibine kaptırmıştı.
Skor sarı-lacivertlileri bir hayli üzerken yenilen goller de gelecek haftalar öncesinde endişe oluşturdu.
Özellikle ilk goldeki kare herkesin dikkatini çekti.
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
Teknik direktör İsmail Kartal da başta Krunic olmak üzere öğrencilerine "O pozisyonda nasıl geri koşmazsınız. Maçın daha başında geri dönmediniz. Kalecimiz ve savunmamız mücadele ederken siz uzakta kaldınız." dedi.
Golle sonuçlanan atakta son karede Livakovic ile birlikte 3 Fenerbahçeli ceza alanı içinde. Alanyaspor'dan ise 4 oyuncu var. Bu da teknik heyetin eleştiride ne kadar haklı olduğunu gözler önüne seriyor.
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