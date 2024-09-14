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Spor Krunic geri döndü! Fenerbahçe taraftarına 'keşke' dedirtti
Spor

Krunic geri döndü! Fenerbahçe taraftarına 'keşke' dedirtti

Yeniakit Publisher
2024-09-14 23:52:00 -
Krunic geri döndü! Fenerbahçe taraftarına 'keşke' dedirtti

Fenerbahçe’de bir türlü bekleneni veremeyen ve taraftarın her maçta tepki gösterdiği Rade Krunic, transfer olduğu Sırbistan’ın Kızılyıldız takımında oynadığı oyunla göz doldurdu. Tecrübeli orta saha adeta Milan’daki yıllarına geri döndü.

Fenerbahçe’ye İtalyan kulüp Milan’dan transfer olan 30 yaşındaki Bosna Hersekli ön libero oyuncusu Rade Krunic, yaz transfer döneminde Sırbistan’ın Kızılyıldız takımına transfer oldu.

Sarı lacivertli taraftarların ‘kurtulduk’ dediği Krunic, Kızılyıldız’da çıktığı maçta oyunuyla göz doldurdu. Taraftarların adeta ‘Keşke gitmeseydi’ dedirtecek istatistik ortaya koyan tecrübeli orta saha Kızılyıldız’ın Napredak ile oynadığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Sırbıstan Süper Lig’inde oynanan karşılaşmayı Kızılyıldız 2-0 galip geldi.

 

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