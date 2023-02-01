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Sağlık Kronik migren ağrılarına migren botoksu ile son
Sağlık

Kronik migren ağrılarına migren botoksu ile son

Migren botoksu hakkında bilgilendirmede bulunan Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Sandıkçı, “Aşırı ilaç kullanımı olan ya da karaciğer böbrek ve mide rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullanamayan hastalarda ayda 4 ve üzeri baş ağrısı varsa ve diğer tedavi yöntemlerine yanıt alınamadıysa migren botoksu ve migren aşısı iyi birer seçenektir” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 12:52:00 -
Kronik migren ağrılarına migren botoksu ile son

Şiddetli baş ağrılarının kişilerin yakınları ile ilişkilerini olumsuz etkilediğini, çalışma ortamlarında verimsizliğe ve hatta işgücü kaybına neden olup yaşam kalitesini etkilediğini belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Nöroloji Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Sandıkçı, ayrıca doğru tanı ve tedavi için harcanan giderlerin de kişiye ve topluma ekonomik bir yük getirdiğini söyledi.

Türkiye’de yıllık migren sıklığının yüzde 16.4 ve migrene bağlı işgücü kaybı da yılda ortalama 5,6 gün olarak bulunduğuna dikkat çeken migrenin genetik duyarlılığı olan kişilerde tetikleyici faktörlerle ortaya çıkan, baş ağrısı atakları ile karakterize, toplumun yaklaşık yüzde 20'sini etkileyen nörolojik bir hastalık olduğunu belirten Dr. Sandıkçı, “En sık 20'li ve 30'lu yaşlarda ve kadın cinsiyette 3 kat daha fazla görülen bir sendromdur. Stres seviyesindeki değişiklikler, uyku düzensizlikleri, hormonal değişiklikler (adet dönemi) belirli gıdalar (alkol, narenciye), hava (soğuk ve güneş ışığı) ve basınç değişiklikleri migreni tetikleyebilir. Migren zonklayıcı, tek taraflı, bulantı yapan, ışık ve sesten etkilenen 3 saat ile 3 gün arasında sürebilen ve günlük yaşam aktivitelerini bozan ağrıya sebep olur. Tedaviye yanıtsız baş ağrılarında ağrı sıklığı ve şiddeti nedeniyle yaşam kalitesi olumsuz etkilenmiş kronik migrenli hastalarda Botulinum toksin (botoks) uygulaması tedavi de etkili ve güvenilir bir yöntem olarak ön plana çıkmaktadır. Botoks uygulaması konusunda uzman nöroloji hekimleri tarafından ilgili anatomik bölgelere yaklaşık 31 ayrı bölge enjeksiyonu olarak uygulanmaktadır” şeklinde konuştu.

Migren tedavisinde atak kontrolü ve atak oluşumunu önleyici tedaviler uygulandığını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Sandıkçı, “Aşırı ilaç kullanımı olan ya da karaciğer böbrek ve mide rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullanamayan hastalarda ayda 4 ve üzeri baş ağrısı varsa ve diğer tedavi yöntemlerine yanıt alınamadıysa migren botoksu ve migren aşısı iyi birer seçenektir” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Kaynak: İHA

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