Kronik böbrek hastalığı konusunda eğitim verildi Kilis’te, Kronik böbrek hastalığı konusunda vatandaşlara eğitim verildi.

Kilis’te, Kronik böbrek hastalığı konusunda vatandaşlara eğitim verildi.

Kilis’te sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılarak, merkez kuran kursları, kadın zenginleştirme merkezleri ve kamu kurumlarına böbrek sağlığı ve böbrek hastalıklarından korunmak için nasıl beslenilmesi gerektiği hakkında vatandaşların ve kamu çalışanlarına 14 Mart dünya böbrek günü öncesinde eğitimler veriliyor. Dr.Selin Akyüz, ile Diyetisyen Fatih Satılmış tarafından verilen eğitimlerin sonunda eğitime katılanların sorularını yanıtladı.

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