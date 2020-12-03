Kroket tarifi- Çıtır patates kroket nasıl yapılır?

Dışı çıtır içi yumuşacık olan ve patatesin en güzel hallerinden biri olan patates kroket, ızgara etin, tavuğun yanında servis edilen şahane lezzetlerdendir. Özellikle çocukların sevdiği çeşitlerden biridir. Peki, çıtır çıtır bir patates kroket nasıl yapılır? İşte tarifi...

Patates kroket nasıl yapılır?

Malzemeler

3-4 adet orta boy patates

Yarım su bardağı un

Yarım su bardağı galeta unu

2 yumurta

1 tatlı kaşığı nişasta

2-3 çorba kaşığı ezilmiş beyaz peynir

1 yumurtanın sarısı

Tuz

Karabiber

Kızartma yağı

Yapılışı

Patatesleri iyice haşlayıp rendeleyin. Üzerine 2 yumurta, nişasta, karabiber, beyaz peynirleri ilave edin ve tüm malzemeyi iyice yoğurun.

Hamur kıvamına gelen patatesten ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp ister yuvarlayarak isterseniz silindir şeklini verin. Şekil verdiğiniz topları önce una sonra çırpılmış yumurta sarısına, en sonunda da galeta ununa bulayın.

Derin bir tavada kızdırdığınız yağın içine una bulanmış topları yerleştirin ve ara sıra ters düz ederek kızartın.