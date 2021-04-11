Krizler yapay ihanet gerçek Türkiye düşmanı Batı ile yerli işbirlikçileri, “yönetim krizi” algısı için oyun üstüne oyun tezgâhlıyor

Dış güçler ve yerli işbirlikçiler, Türkiye’ye karşı çok kirli bir operasyonu müşterek bir şekilde yürütüyor. Yapay gündemler üzerinden iktidara saldıran nifak odakları, ülkemizde bir yönetim krizi olduğu algısı oluşturmak için olağanüstü bir gayret gösteriyor. Konu hakkında Akit’e konuşan siyaset bilimciler, krizlerin yapay ama ihanetin gerçek olduğunu ifade ediyor.

Türkiye’de yönetim krizi yok

Siyaset Bilimci Ferhat Çakır, “Türkiye’de bir yönetim krizi yok. Son 18 yıldır hiç de olmadı. Türkiye güçlendikçe, kumpaslar da çetrefilleşti. Gelinen noktada Batı, kendi iç hesaplaşmasını bile Türkiye üzerinden yürütüyor. Batı’da seçmenini konsolide etmek isteyen liderler, Erdoğan’a ve Türkiye’ye saldırıyor. Bu durum Türkiye’nin uluslararası siyasetteki gücünün bir göstergesidir” dedi. Kriz çığırtkanlarına fırsat verilmemesi gerektiğini kaydeden Çakır, “Bugün Türkiye küresel bir aktör konumuna yükseldi. Kabuğunu çoktan kırdı. İç siyasetteki emekli amirallerin yayımladığı muhtıra ve peşi sıra gelen bildiriler de yapay bir gündem oluşturma çabasından başka bir şey değil. Buna tabi dikkat etmek ve uyanık olmak lazım” ifadelerini kullandı.

Üniter yapımıza saldırıyorlar

Siyaset Bilimci Ercan Çifci, “Türkiye düşmanları sanki bir yönetim krizi varmış gibi hem içeriden hem dışarıdan toplu saldırıya geçtiler. Dört bir koldan yalan beyanlar, asparagas haberler ve kendi oluşturdukları suni gündemlerle bu saldırıyı besliyorlar. Son bir hamle var güçleriyle saldırıyorlar. Lakin başaramayacaklar” şeklinde konuştu. Üniter yapımıza yönelik toplu bir saldırı olduğunu kaydeden Çifci, “Kendi partisini yönetemeyenler, iktidara gelmeyi bile Biden’ın referansına dayandıranlar her geçen gün bitip tükenmenin acısı ile iktidar özelinde aslında millete saldırıyorlar. Bir araya gelmesi imkânsız olan olanlar, Erdoğan karşıtı olmakta birleştirildi. Hepsi aynı ağızdan sanki bir yönetim krizi varmış gibi, yazıp çizmeye, konuşmaya başladı. Bütün bunlara rağmen artık kitleleri korkutamıyorlar ve sömüremiyorlar” dedi.