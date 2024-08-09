"Krizi koklayan adam" Abdulkadir Selvi'den Türkiye'yi sarsacak "CHP" iddiası! "Macun tüpten çıktı, artık tekrar tüpe girmez" diyerek o gelişmeyi duyurdu

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'deki "cumhurbaşkanlığı yarışına" değindi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, cumhurbaşkanlığı yarışı tartışmasının partiyi sıkıntıya sokacağını bildiğinden konuyu ötelemeye çalıştığını belirten Selvi, "Macun tüpten çıktı artık tekrar tüpe girmez" dedi.

"Henüz sürecin başındayız. Ama İmamoğlu ve Yavaş, Cumhurbaşkanlığı seçimi için pozisyon almaya başladılar" diyen Selvi, şu soruları gündeme getirdi:

"1 Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında cumhurbaşkanı adaylığı mücadelesi başlamış durumda.

2 Ekrem İmamoğlu, CHP içinde güçlü. Mansur Yavaş’ın ise kamuoyu desteği fazla.

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3 Ekrem İmamoğlu küreselcilerin adayı, Mansur Yavaş yerli ve milli unsurların adayı gibi bir profil çiziyorlar.

4 İki yumurta çarpışırsa biri kırılır ama diğeri çatlar derler. Bu durumda aradan üçüncü bir isim sıyrılır mı?

5 İmamoğlu ve Yavaş mücadelesi partiyi bölecek bir noktaya ulaşırsa Özgür Özel aradan sıyrılıp cumhurbaşkanı adayı olur mu?

6 Ankara kulislerinde dillendirilmeye başlayan bir formülden söz edeceğim. Ekrem İmamoğlu, parti içindeki gücünü kullanarak CHP’nin adayı olursa, Mansur Yavaş merkez sağın adayı olarak çıkabilir mi?"

Selvi, "Bu süreç sancılı ama bir o kadar da değişken. Ama kıran kırana bir mücadeleye tanık olacağımız bir gerçek" diye yazdı.