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Dünya Krizi fırsata çevirmek istiyorlar! Alternatif önerdiler
Dünya

Krizi fırsata çevirmek istiyorlar! Alternatif önerdiler

Rusya, Süveyş Kanalı'nda oluşan krizin yeniden yaşanmaması için alternatif olarak Arktik deniz yolunun olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 21:19:00 -
Krizi fırsata çevirmek istiyorlar! Alternatif önerdiler

Rusya'nın enerji şirketi Rosatom, Salı gününden bu yana tamamen kapanan Süveyş Kanalı'na Arktik denizinin altarnatif olabileceğini söyledi.

Küresel ticaret için hayati öneme sahip olan Süveyş Kanalı'nı 400 metrelik Konteyner gemisinin kapatması üzerine tüm dünya Süveyş'in alternatifini düşünmeye başladı. Yaşanan olay Süveyş'in kapatılmasının büyük bir sorun olacağını ve artacak olan nakliye maliyetlerinin pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösterdi.

Süveyş Kanalı'nın kapatılması durumunda Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan tedarik zincirlerinin kesintiye uğraması konusunda derin endişeleri uyandı.

Rusya'nın enerji şirketi Rosatom yaşanan krizin hemen ardından Rusya'nın Arktik deniz rotasını uygulanabilir bir alternatif olarak görmek için üç neden olduğunu bildiren bir tweet serisi paylaştı.

Rusya son senelerde Kuzey Deniz Rotası'nın geliştirilmesinin devlet için stratejik önceliklerden birine dönüştürdü.

Ocak ayında, Rusya Çevre Bakanı Kobylkin tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın en kuzeyindeki karasularında kargo taşımacılığının 2024'te 80 milyon tonu aşacağı ileri sürüldü.

Kaynak: star.com.tr

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