0553 313 94 23

Krizi çözsün diye görevlendirildi kriz çıkardı!

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda özel temsilci olarak görev yapan ve Körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı abluka sebebiyle ortaya çıkan Körfez krizi üzerinde çalışan Anthony Zinni istifa ettiğini bildirdi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 06:43
Krizi çözsün diye görevlendirildi kriz çıkardı!

Başkan Donald Trump yönetimi tarafından Katar krizini çözmekle  görevlendirilen özel temsilci ve ABD Merkez Komutanlığının eski başkanı Anthony  Zinni, ABD'deki CBS News kanalına yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığındaki  görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Zinni, Trump yönetiminin, Körfez ülkelerinin katılımıyla kurulması  planlanan "Arap NATO'su" olarak tanıtılan Ortadoğu Strateji İttifakı'nda (MESA)  yer almak istememesi nedeniyle istifa ettiğini belirtti.

Anthony Zinni'nin istifasına ilişkin AA'ya açıklama yapan ABD  Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Dışişleri Bakanlığı'nın taraflar arasında yürütülen süreci devam ettireceğini vurgulayarak, "General Zinni'ye Dışişleri Bakanlığındaki çalışmaları ve ülkemize vermiş olduğu hizmet için minnettarız.” ifadelerini kullandı.

Zinni, ABD eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve eski Savunma Bakanı Jim Mattis'in isteği üzerine 2017 yılında özel temsilci olarak Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başlamıştı.

Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınırken,  Mattis Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından istifa etmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 06:43
  1. abd
  2. anthony zinni
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiliz parlamentosundan hükümete darbe!
    1. İngiliz parlamentosundan hükümete darbe!
    2. Şaşkına çeviren olay... Çiğ köfte..
    3. Trump hükümetin kapanmasından..
    4. Kabus geri döndü... Hepsi durduruldu
    5. Krizi çözsün diye görevlendirildi kriz..
    6. Milyonlarca kişiye müjde! Bin lira..
    7. BUDO'dan sefer iptalleri
    8. BOTAŞ'tan Sözcü'ye yalanlama! Yüzde 10..
    9. Gezmek için gelmişlerdi!..
    10. Seçim günü yasakları belli oldu
    11. Ailesini o halde görünce yıkıldı!..
    12. Valilik uyardı: Uzak durun!
    13. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    14. İki grup çatıştı... Ortalık savaş..
    15. Karda mahsur kalan vatandaşlar için..
    16. Karda mahsur kalan minibüs şoförü için..
    17. Başkentte kaza yapan otomobil alev aldı
    18. AFAD Yemen'de sağır ve dilsiz..
    19. Evinde yangın çıkan yaşlı çifti..
    20. Yorumcu Serkan Reçber: Beşiktaş..
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Türkiye'ye küstah tehdit! 'Operasyon olursa karşılık veririz'
    Türkiye'ye küstah tehdit! 'Operasyon olursa karşılık veririz'
    Erdoğan Bolton ile görüşmeyi kabul etmedi!
    Erdoğan Bolton ile görüşmeyi kabul etmedi!